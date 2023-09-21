Haberler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin sona ermesinin ardından yardımcı antrenör Kenan Koçak da ayrılık kararı aldı. Vincenzo Montella'nın ekibinde olmak istemeyen Koçak, A Milli Takım ile olan sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 16:03
Teknik Direktör Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası geleceği merak konusu olan Kenan Koçak, kararını verdi. Koçak, TFF'nin 'Devam et'' mesajına rağmen ayrılmak istedi.

YOLLAR AYRILDI

A Milli Takım'da yardımcı antrenör Kenan Koçak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

TFF, Koçak'a yardımcı antrenör olarak devam et teklifi yaptı. 42 yaşındaki teknik adam, teknik direktör olarak bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı. Kuntz'un yardımcılıklarını Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte yapıyordu. İki isimde Kuntz'un ayrılması sonrası görevlerinden ayrıldılar.

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