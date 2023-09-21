Teknik Direktör Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası geleceği merak konusu olan Kenan Koçak, kararını verdi. Koçak, TFF'nin 'Devam et'' mesajına rağmen ayrılmak istedi.

YOLLAR AYRILDI

A Milli Takım'da yardımcı antrenör Kenan Koçak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

TFF, Koçak'a yardımcı antrenör olarak devam et teklifi yaptı. 42 yaşındaki teknik adam, teknik direktör olarak bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı. Kuntz'un yardımcılıklarını Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte yapıyordu. İki isimde Kuntz'un ayrılması sonrası görevlerinden ayrıldılar.