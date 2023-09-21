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Montella dönemi

TFF, Ermenistan beraberliği ve özel maçta Japonya mağlubiyetiyle Kuntz’u gönderdi. Montella-Avcı arasında İtalyan çalıştırıcı öne çıktı. Dün İstanbul’a gelen Montella’yla 3 yıllık imza atılması bekleniyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Montella dönemi

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde, Ermenistan'la berabere kalmış, ardından özel maçta Japonya'ya kaybetmişti. Teknik direktör Kuntz sert eleştirilere maruz kalırken, TFF dün Riva'da bir araya geldiği Kuntz'un görevine son verdi. TFF'de iki hoca adayı öne çıkarken, bunlardan biri Abdullah Avcı, diğeri Vincenzo Montella oldu. Fakat yönetimde yabancı hoca anlayışının ağır basmasından dolayı Montella'da karar kılındı.

DEMİR'İ AVRUPA'YA GÖTÜRDÜ

Adana Demirspor'da tarih yazan 49 yaşındaki Montella'nın, Jesus sonrası sarı-lacivertlilerle de adı anılmıştı. 2021-2022'de Adana Demirspor'da göreve başlayan Montella, geçtiğimiz sezon sonuna kadar 76 maça çıktı. 38 galibiyet, 17 beraberlik, 21 mağlubiyetle, 1.72 puan ortalaması yakaladı. Demirspor'da namağlup, puan ve üst üste galibiyet rekorlarının yanı sıra takımı 4. sıraya taşıyıp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmasını sağladı.

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