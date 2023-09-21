Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz'a flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz'a flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona ererken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Inter formasını terleten milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman çalıştırıcı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geld. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 13:31 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 13:34
Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

TFF, Kuntz'un ayrılığı için, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

HAKAN ÇALHANOĞLU KONUŞTU
Alman çalıştırıcının ayrığı sonrası A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte milli futbolcunun açıklamaları;

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

"Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde."

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