Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz'a flaş eleştiri! "Tecrübeli bir teknik adam olsa..."

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi.
A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi.
Alman teknik direktörün, görevinin sona ermesinde bardağı taşıran son damla Japonya maçı oldu.
Ermenistan karşısında Eskişehir'de 1-1 berabere kalan Türkiye, Japonya'ya ise 4-2 mağlup oldu.
TFF, Kuntz'un ayrılığı için, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.
HAKAN ÇALHANOĞLU KONUŞTU
Alman çalıştırıcının ayrığı sonrası A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte milli futbolcunun açıklamaları;
"Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum.
Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda.
Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"
Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde."