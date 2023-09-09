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A Milli Futbol Takımı Japonya maçı hazırlıklarına başladı!

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Eskişehir'de yaptığı antrenmanla başladı.İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 18:54
A Milli Futbol Takımı Japonya maçı hazırlıklarına başladı!

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Eskişehir'de yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Belçika'da Japonya ile yapacağı özel maçının hazırlıklarını Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçiren Kerem Aktürkoğlu ile hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilen Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldıkları için antrenmanda yer almadı.

Ermenistan maçında ilk 11'de yer alan futbolcular ile karşılaşmada rakip oyuncuyla çarpışması sonucu kaşı açılan İrfan Can Kahveci, kamp yapılan otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Stefan Kuntz, yardımcıları ve futbolcularla kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra antrenmana başlayan milli oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada maç ve şut çalışması yaptı. Kuntz, antrenman sırasında bazı futbolcularla yakından ilgilendi.

Antrenmanı takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop saha içinde bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi. Büyükekşi ile Altıntop, stadın zemininde de incelemede bulundu.

Büyükekşi ve Altıntop, antrenmanın bitmesinin ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile de saha içinde kısa bir görüşme yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için yarın saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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