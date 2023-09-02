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A Milli Futbol Takımı'nın yeni kaleci antrenörü Sven Höh oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın yeni kaleci antrenörü 2021 senesinden beri Hamburg kulübünün profesyonel takımının kaleci antrenörlüğünü yapan Sven Höh oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 14:00
A Milli Futbol Takımı'nın yeni kaleci antrenörü Sven Höh oldu

A Milli Takım'ımızın yeni kaleci antrenörü Sven Höh oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Almanya'nın Hamburg kulübünde çalışmakta olan kaleci antrenörü Sven Höh, A Millî Takımımızın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı maçlar için teknik kadromuzda görevlendirilmiştir. 2009-2021 yılları arasında Kaiserslautern'de görev alan Höh, 2021 senesinden beri Hamburg kulübünün profesyonel takımının kaleci antrenörlüğünü yapmaktadır.

A Millî Takımımızın Letonya ve Galler ile oynadığı karşılaşmalarda teknik ekipte bulunan Stuttgart'ın kaleci antrenörü Steffen Krebs'in yaklaşan milli maç döneminde mazeretli oluşu sebebiyle görev değişikliği zorunlu olarak gerçekleştirilmiştir.

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