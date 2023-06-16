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Gençlerin yüzyılı olacak

Spor Bakanı Bak, “Türkiye yüzyılı gençlerin olacak. Vatanını seven gençlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Gençlerin yüzyılı olacak

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Gelecek çok güçlü olacak. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Teknolojinin yüzyılı olacak" dedi. Bir dizi ziyaret çerçevesinde geldiği Rize'de konuşan Bak, "Vatanını, milletini seven, ülkesi için çaba harcayan gençlere ihtiyacımız var. Gelecek çok güçlü olacak. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak" diye konuştu. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de "Cumhurbaşkanımız ile NATO zirvesine giderken, toplantılara girerken kendisinin ne kadar önemli bir dünya lideri olduğunun şahidiyim. Bölgedeki dengelerin masada Türkiye olmadan hiçbir şeyin olmayacağını tüm dünyaya kanıtlayan bir lider" ifadelerini kullandı.

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