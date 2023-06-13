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A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ve Galler ile oynayacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı sebebiyle kamp kadrosunda yer almayan Cenk Tosun, idmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 20:03
A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Letonya ve Galler ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarım sahada maçla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinden sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ve tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu antrenmanda yer almadı. Dün gerçekleştirilen idmanda izinli olduğu için yer almayan Hakan Çalhanoğlu ise çalışmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman sırasında boyun spazmı yaşayan Ozan Kabak ise idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

CENK TOSUN İDMANI ZİYARET ETTİ

Sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosunda yer almayan Cenk Tosun ay-yıldızlı ekibin idmanını ziyaret etti. Saha kenarına gelen ve antrenmanı izleyen Cenk, teknik ekiple de bir süre sohbet etti.

STEFAN KUNTZ, ARDA GÜLER İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenman sırasında milli futbolcu Arda Güler ile bir süre görüştü. Kuntz'un, Arda'ya uyarılarda bulunduğu görülürken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Arda'yla yakından ilgilendi.
Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi. Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve 14.45'te kalkacak uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.

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