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A Milli Takım'ın Ermenistan ve Letonya maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mızın, EURO 2024 elemeleri kapsamında Ermenistan ve Letonya maçlarını oynayacağı statlar belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ermenistan maçı Eskişehir'de, Letonya karşılaşması ise Adana'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 14:57
A Milli Takım'ın Ermenistan ve Letonya maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi.

Buna göre, Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyum'da, Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

İlk kez 27 Mart 2017 tarihinde oynanan ve Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada A Milli Takım'a ev sahipliği yapan Eskişehir, daha önce toplamda 4 defa Ay-Yıldızlılar'ı ağırladı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı Eskişehir Yeni Stadyum'da 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız, bu statta oynadığı son müsabakada 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendi. Türkiye - Ermenistan maçıyla Eskişehir, dört yıllık bir aranın ardından 5. kez A Milli heyecanı yaşayacak.

A Milli Takımımız, geçmişte 5 maç oynadığı Adana'da ilk defa Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkacak. Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan özel maç ile ilk kez A Milliler'i konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde A Milli Takımımızın 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Ay-Yıldızlılar, Letonya karşılaşması ile yaklaşık 10 yıl sonra Adanalı futbolseverlerle buluşacak.

Öte yandan, Hırvatistan Futbol Federasyonu 12 Ekim'deki Hırvatistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçının Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağını açıkladı.

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