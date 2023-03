Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi Stefan Kuntz: Favori biz değiliz

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'na Ermenistan galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'mız, ikinci karşılaşmada Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Bursa Timsah Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

Zorlu müsabaka öncesi teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve futbolculardan Mert Günok basın toplantısı düzenledi.

İşte o sözler...



Stefan Kuntz: En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Hırvatistan maçı da bunun için iyi bir örnek olacak. Ermenistan maçının devre arasından taktiksel değişiklik yapıp, sonuç almak bizim açımızdan iyi oldu.



Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık.



"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

Karşımızdaki rakip, Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz.

"4-3-3'E DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR MI?"

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."



"RAMAZAN'A SAYGI DUYUYORUM"

"Ben Ramazan'a saygı duyuyorum. Çıkan haberler dedikodudan ibaret. Kararlarımızı oyuncularımızın performansına göre veriyoruz."



"Bu tarz durumların bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim hem de sizin işlerinizi ne kadar zorlaştırdığını gösteriyor. Bu %100 yalan. Ermenistan maçından sonra da soruldu ama Hırvat bir basın mensubu da bu soruyu soruyor. Bu tarz durumları yayan ve bundan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim içinde olmamız gerektiğini görüyoruz."



"GENEL ATMOSFERİN OYUNCULARA ETKİSİ OLACAK"

"İlk maçımızı hem deplasmanda hem de baskı altında oynadık. Bu maçta ise rakiplerimiz farklı bir kalitede olacak. Böylelikle bireysel oyuncu değişikliğinden ziyade genel atmosferin oyunculara etkisi olacağını düşünüyorum."



"Avrupa'nın birçok yerinde farklı akademiler ziyaret edildi. Burada sadece Almanya'ya odaklanılmadı. Belçika gibi başka ülkeler de incelendi. Bu yola çıkıldığında, hem yönetim hem de Hamit Bey zaten başka bir ülkenin futbolunu kopyalamak istemiyordu."



"Bir yeri kopyalamak gerçekçi değil. İncelenen ülkeler analiz ediliyor ve bu biraz zaman alacak. Benim de fikrimi almaları ve görüşlerimi belirtebiliyor olmam güzel bir şey. Bu analizler, zaman içerisinde Türkiye'ye başarı getirecektir."



ABDÜLKERİM BARDAKCI OLAYI...

Abdülkerim Bardakcı, kamp için toplandıktan sonraki 4 günün 3'ünü hastanede geçirdi. Tedavi gördüğü hastaneden gelen raporda 2 haftaya ihtiyacı olduğu söylendi. Böyle bir net rapor alınca uzmanlara güvenmeniz gerekiyor.



Mert Günok: Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. Her zaman çalışmalarımı sürdürdüm. Pes etmek benim lügatımda yok. Ağır bir sakatlık yaşadım. Bireysel olarak her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim.



Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Şu anda buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum. EURO 2024'te orada olmak istiyoruz.