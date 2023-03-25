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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan galibiyet sonrası dikkat çeken sözler! "Oyundan memnun kalmadım"

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ın konuğu oldu. Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından ise teknik direktör Stefan Kuntz dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 22:48
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan galibiyet sonrası dikkat çeken sözler! "Oyundan memnun kalmadım"

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız kritik deplasmanda Ermenistan'ın konuğu oldu. Stefan Kuntz'un öğrencileri sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından ise Kuntz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. İyi oynadığımız ve kaybettiğimiz bir çok maçımız oldu. Bu maç iyi oynayamadık ama maçı kazanarak EURO 2024 elemelerine galibiyetle başladığımız için mutluyuz.

Oyundan memnun kalmadım. Özellikle ilk 30 dakika defans oyuncularımızın pas kalitesi düşüktü. Topu hızlı bir şekilde oyuna sokamadılar. Bekleri oyuna soktuğumuzda opsiyonları azdı. Bu yüzden 3'lüden 4'lüye döndük. Salih'i aldık. Daha iyiydik.

İkinci yarıda oyun sistemimizi değiştirdik, bu sahaya iyi yansıdı.

Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer tabii daha baskılıydı. Rakip yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle maçlarda bu tarz bir ortam olduğunda oyuncular ister istemez kilitlenebiliyor. Bu yüzden zorlandık. Ancak, galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz.

Enes Ünal'a odaklanmamız doğru olmaz. Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu. Enes'in oyun içinde konsantrasyonu yüksek. İkinci golde bunu gördük. Önemli bir gole katkı sağladı. Bunlar da bir oyuncu için çok önemli anlar...

Hırvatistan maçı farklı olacak. Favori olan taraf biz olmayacağız. Aynı zamanda Bursa'da taraftarımız arkamızda olacak ve stadyumumuz dolu olacak. Milli maçlarda duygular da işin içine girince performans farklı oluyor. Ben Bursa taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bursa'daki maç çok farklı olacak.

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