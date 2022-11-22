FIFA'nın davetlisi olarak Katar'a giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İskoçya ve Çekya'yı yenen A Milli Takımımızı övdü, Dünya Kupası öngörülerini de paylaştı. Büyükekşi, "Samet, Onur, Tayyip ve Arda ilk kez oynadılar. Diyarbakır'da oynamayanlar, Gaziantep'te ilk kez oynadı. Giren-çıkanların birbirlerini aratmadığı görüldü. Bu da bizim açımızdan bir kazanç. Çünkü Avrupa'nın en genç takımıyız. Bu takım inşallah en azından önümüzdeki 10 yılın, Arda gibi gençleri daha fazla katabilirsek, belki 15 yılın takımı olacak"

SÜPER LİG'E AKADEMİ MÜJDESİ

Başkan Büyükekşi, A Milli Takım'da istikrar vurgusu yaparken, Süper Lig'e akademi müjdesi verdi. Başkan Büyükekşi, "Ana iskeleti koruyalım, sürdürebilirliği sağlayalım, bu gençlerimiz tecrübelensin istiyoruz. Sürekli Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılabilen bir milli takım iskeletini oluşturmak istiyoruz. Bunun için altyapıya özen göstermemiz gerekiyor. Süper Lig'deki takımlara akademi zorunluluğu getiriyoruz, sonra hedef bunu 1. Lig'e de getirmek"

KUNTZ'UN 3-4-3'Ü BAŞARILI OLDU

TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un İskoçya ve Çekya maçlarında denediği 3-4-3 sistemini beğendiğini belirtti. Büyükekşi, "İskoçya ve Çekya maçlarında güzel bir futbol ortaya koyduk. Hocamız yeni bir sistem denedi, 3-4-3. Başarılı da oldu. Milli Takımımızı uluslararası turnuvalarda yeniden güçlü bir şekilde görmek için çalışıyoruz. İlk hedefimiz Euro 2024" dedi.

SÜRPRİZ OLURSA DANİMARKA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda favorisini Arjantin olarak belirlerken, sürprizini de açıkladı. Mehmet Büyükekşi, "Sürpriz olursa Danimarka olabilir. Almanya gibi takımlar olursa zaten sürpriz olmaz. Avrupa dışından sürpriz bir takımın çıkacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

KADROLARA GÖRE EN İYİ ARJANTİN

Dünya Kupası'nın büyük bir çekişmeye sahne olacağını belirten Başkan Mehmet Büyükekşi, şampiyonluğa yakın gördüğü takımı da açıkladı. Büyükekşi, "Kadrolara bakınca ön planda olan takım Arjantin, daha sonra Brezilya, ardından Fransa geliyor" ifadelerini kullandı.

MESSİ KUPAYA DAHA YAKIN

"Sanki Messi kupaya daha yakın duruyor. Futbolda kişiler önemli ama sonuçta bir takım oyunu. Yıllarca Messi Barcelona'da tarih yazdı ama Arjantin'de o başarıyı gösteremedi. Takım oyunu çok önemli. Ama şu anda Arjantin'in bir adım önde gözüktüğünü düşünüyorum."