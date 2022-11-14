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Salih Özcan A Milli Takım'ın hazırlık maçları öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçları öncesinde Salih Özcan dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını terleten başarılı futbolcu A Milli Takım kampında, "Türk Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 18:06
Salih Özcan A Milli Takım'ın hazırlık maçları öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarına son hız hazırlanırken takımın Alman ekibi Borussia Dortmund formasını terleten yıldızı Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

Salih Özcan açıklamasında, "Türk Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Gurur duyuyorum. EURO 2024'ün Almanya'da olması beni ekstra motive ediyor. Orada doğdum, büyüdüm. Ailem de orada. Zor gruptayız. Hedefimiz başarılı olmak, inşallah başarılı oluruz. Takımımız yaş olarak genç bir takım. Arda yetenekli, tekniği çok iyi bir oyuncu. Umarım çok güzel bir kariyeri olur" ifadelerine yer verdi.

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