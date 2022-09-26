Şaka mısın sen!

Türk futbolu için kara gün. A Milli Takımımız, Lüksemburg'dan 3 gol yedikten 3 gün sonra çıktığı Faroe Adaları deplasmanında güçsüz rakibine kaybetti. A Milli Takım'ın başına geçtiğinden beri 'altın jenerasyona' kötü bir futbol oynatan teknik direktör Stefan Kuntz bir rezaleti daha yaşattı. Basın toplantılarında sürekli sadece kendisinin güldüğü şakalar yapan Alman teknik adamın yönetiminde Milliler tarihe geçecek kötü bir sonuç daha elde etti. Türkiye, dünya futbolunda adı sanı olmayan, FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan rakibine yenildi.



BÜYÜK TEPKİ VAR

Lüksemburg maçındaki kötü oyun ve yenilen 3 golün ardından bir de üstüne Faroe Adaları yenilgisi gelince oklar teknik direktör Stefan Kuntz'a çevrildi. Hem şakaları hem de hocalığı başarısız olan Alman teknik adama tepki büyüktü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, maç öncesi "Kuntz'a sabır gösterelim" yönünde açıklamalar yapmalarına rağmen bu rezalet sonrası yollar ayrılacak. Bir sonraki hocanın yerli olması bekleniyor. Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Ersun Yanal boşta.



BU SORULARIN CEVABI YOK

Lüksemburg maçının yıldızı İsmail Yüksek'i neden yedek bıraktı?

Orta sahada o kadar isim varken neden Ferdi-Berkan ile oynadı?

Trabzonspor ile 4 günde 2 gol atan Umut Bozok'u neden oyuna geç aldı?



İLGİNÇ BİR BİLGİ

Faroe Adaları koyunlarıyla ünlü. Ülkede 80 bin koyun, 50 bin insan var. Koyun sayısının, insan nüfusundan fazla olduğu bir ülkeye kaybettik.



İSMAİL ATMASA YANMIŞTIK

Lüksemburg maçında 87. dakikada İsmail Yüksek skoru 3-3'e getiren golü atmıştı. Eğer İsmail bu golü atmasa, Faroe Adaları yenilgisi sonrasında bu kolay gruptan dahi çıkamıyorduk.



EREN KORKUTTU

A Milli Takımımızın sol beki Eren Elmalı, Faroe Adaları ile oynanan mücadelenin 31. dakikasında sakatlandı. Genç futbolcu bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti. Sakatlığının ardından sol kanattan bindirip tehlikeli bir atak başlattı. Ancak pozisyon golle sonuçlanmadı.



İKİ SERDAR İŞBİRLİĞİ İLE GOL

Milli Takımımız, Faroe Adaları karşısında tek golünü 89. dakikada buldu. Serdar Dursun'un asistinde Serdar Gürler düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Kalan bölümde rakip kalede baskı kurduk ancak FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan zayıf Faroe Adaları'na 2-1 kaybettik.