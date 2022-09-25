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Faroe Adaları - Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: Rakibimizi analiz ettik

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibi analiz ettiklerini belirten Kuntz, "Bu maçta mükemmel olmayan yanlarımızı iyileştirmek istiyoruz." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 21:08 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 21:12
Faroe Adaları - Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: Rakibimizi analiz ettik

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Stefan Kuntz: Hava şartlarını çok önemsemiyoruz. Rakibimiz de bu şartlarda mücadele edecek. Rakibimizi ve kendimizi analiz ettik. Bu maçta mükemmel olmayan yanlarımızı iyileştirmek istiyoruz.

Lüksemburg, bizden 4 km daha fazla koştu. Dolayısıyla Berkan gibi bir oyuncunun ilk 11'de olması önemli. Ayrıca sol ayaklı bir oyuncu ve orta sahada o alanı kontrol etmesi daha kolay olacaktır.

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