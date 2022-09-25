Faroe Adaları - Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: Rakibimizi analiz ettik

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Stefan Kuntz: Hava şartlarını çok önemsemiyoruz. Rakibimiz de bu şartlarda mücadele edecek. Rakibimizi ve kendimizi analiz ettik. Bu maçta mükemmel olmayan yanlarımızı iyileştirmek istiyoruz.

Lüksemburg, bizden 4 km daha fazla koştu. Dolayısıyla Berkan gibi bir oyuncunun ilk 11'de olması önemli. Ayrıca sol ayaklı bir oyuncu ve orta sahada o alanı kontrol etmesi daha kolay olacaktır.