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Litvanya Türkiye maçına Doğukan Sinik damgası!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen A Milli Takımımız, deplasmanda Litvanya ile tarihinde ilk kez karşılaştı. Maça Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldızı Doğukan Sinik damga vurdu. Milli futbolcu 14 dakikada rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 22:28 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 22:47
Litvanya Türkiye maçına Doğukan Sinik damgası!

Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyor.

Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.

MAÇIN 14 DAKİKASINDA 2 GOL ATTI

Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Doğukan Sinik maça adeta bomba gibi başladı. 14 dakikada 2 gol atan Doğukan sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Doğukan için ''İçine Messi kaçmış!" yorumunda bulundu.

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