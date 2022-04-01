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SPOR HABERİ - Ozan Kabak'tan sakatlık açıklaması! "Bir süre..."

Spor haberi... A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı hazırlık mücadelesinde sakatlanan Ozan Kabak, sosyal medya hesabından sakatlığına dair paylaşımda bulundu. Kabak yaptığı açıklamada uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 16:52
SPOR HABERİ - Ozan Kabak'tan sakatlık açıklaması! "Bir süre..."

Türkiye - İtalya maçında sakatlanarak maça devam edemeyen milli futbolcumuz Ozan Kabak sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Paylaşım yapan Ozan Kabak; "İtalya maçında yaşadığım sakatlık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Norwich City menajeri Dean Smith de Ozan'ın arka adalesinden sakatlandığını ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.

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