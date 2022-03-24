Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz milli takımı bıraktığını açıkladı!

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Burak Yılmaz "İlk devre iyi başlayamadık. Portekiz iyi başladı maça. Sonradan kendimize güvenmeye başladık. Güvenle birlikte pozisyonlar, goller geldi. Penaltıyı atsam 2-2 olacaktı. Portekiz için işler zorlaşabilirdi." dedi.



Penaltı anıyla ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Atamadım... Nasıl atamadım, hala şok içeresindeyim. Atamadım. Futbol bu. Futbolun belki de güzelliklerinden bir tanesi. Bizim için çok kötü ama Portekiz için güzelliklerinden bir tanesi. Ülkemizi üzdük, insanlarımızı üzdük. O yüzden kusura bakmasınlar. Penaltı olunca 'Kesin gol, 2-2 oldu' dedim. Sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmedim. Kaçırınca da büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Ne söyleyebilirim yani. Bunla alakalı söyleyecek bir şey yok. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım ya da uyumadan önce... 3'lü 4'lü bakmamak lazım. Penaltı gol olsa 2-2 olacaktı, önümüze bakacaktık. Bocaladık belki ama 3'lüyü de yerine getirdik büyük çoğunluğunda. Bocalama olacaktır, Portekiz'le oynuyoruz sonuçta. Onların da oyun içinde üstünlüğü olacaktır. Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. 2-2 olsa farklı bir senaryo olacaktı. 3'lü 4'lü değil, penaltı gol olsa farklı yere gidecekti." açıklamasını yaptı.



"BENİM SON MAÇIMDI"

Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz bu kararını "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa, Kenan onların bu işi yapacağına inanıyorum. Onlara bu formayı bırakıp dışarıdan desteklemek istiyorum. Böyle bırakmak... Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar..." dedi.