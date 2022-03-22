Çok tecrübeliyiz

Milli Takımı Portekiz mücadelesinin heyecanı sardı. Kariyerini Leicester City'de sürdüren Çağlar Söyüncü, Portekiz karşısında doğru bir stratejiyle sahada olacaklarını kaydetti. 25 yaşında stoper "Deplasmanda oynayacağız. Haddimizi bilerek sahada olacağız. Genç ama tecrübeli bir ekibiz. Daha önce bu tip rakiplere karşı çok maç yaptık. Avrupa Kupaları'nda da böyle maçlara çıkıyoruz. Portekiz maçı tabii ki biraz daha farklı. Takım olarak oynarsak iyi bir maç çıkarırız" dedi. Çağlar, Stefan Kuntz'un takımdaki herkesle iletişiminin mükemmel olduğunu söyledi, disiplinli ve taktiğe önem veren yapısını övdü.

İNGİLTERE'DE KALACAĞIM

"Premier Lig'de mutluyum. Sözleşmem devam ediyor. En üst seviyede oyuncularla mücadele etmek güzel. Burada kalmak istiyorum."

TRABZONSPOR FAVORİ

"Trabzonspor çok iyi oynuyor. Süper Lig'i fazla izleyemiyorum. Ama bakabildiğim kadarıyla Trabzonspor şampiyonluğun yüzde 90 favorisi."

RONALDO DAHA OYNAR

"Ronaldo, Messi gibi oyuncular tartışılmaz. Bunlar dünyaya 50 yılda 1 gelirler. Bu yaşta gösterdiği performansa saygı duymak gerekiyor. Son Dünya Kupası mı olur bilmiyorum ama bence daha oynar. Biz de 20 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. O yüzden bizim için bu kupaya gitmek çok daha önemli"