Haberler A Milli Futbol Takımı Portekiz-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Portekiz-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmasında A Milli Takımımız 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile karşılaşacak. Maçın biletleri satışta. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 16:41
Portekiz-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Portekiz maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Portekiz-Türkiye karşılaşmasının genel bilet satışı ise 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamadan satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Portekiz-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 200 lira olarak belirlendi.

DİĞER
Yiğit Kirazcı ile ayrılığı sonrası Pınar Deniz'den flaş açıklama! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz biten ilişkisini anlattı!
Barcelona'nın hocası Xavi'den Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor