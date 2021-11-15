Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptaki son karşılaşmasını Karadağ ile oynayacak. Ay-yıldızlılar grup ikinciliği için büyük bir avantajı elinde bulundururken liderlik için de şansı mevcut...

"Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç."