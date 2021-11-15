Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde gruptaki son maçını Karadağ ile yapacak. Play-off'lar için avantajı elinde bulunduran ay-yıldızlı ekibin grubu lider bitirme şansı da mevcut. Karadağ Teknik Direktörü Radulovic, bu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karadağlı çalıştırıcı, grubu Hollanda'nın lider bitirmesini istediğini dile getirdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:49
Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptaki son karşılaşmasını Karadağ ile oynayacak. Ay-yıldızlılar grup ikinciliği için büyük bir avantajı elinde bulundururken liderlik için de şansı mevcut...

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

Bu kritik karşılaşma öncesi Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten çarpıcı açıklamalar geldi. İşte Radulovic'in o sözleri...

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

"Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç."

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

"Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz."

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti ay-yıldızlı ekibimizin olacak.

Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

PLAY-OFF FORMATI NASIL?

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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