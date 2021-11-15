Son dakika spor haberi: Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Hollanda lider bitirsin"

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptaki son karşılaşmasını Karadağ ile oynayacak. Ay-yıldızlılar grup ikinciliği için büyük bir avantajı elinde bulundururken liderlik için de şansı mevcut...
Bu kritik karşılaşma öncesi Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten çarpıcı açıklamalar geldi. İşte Radulovic'in o sözleri...
"Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç."