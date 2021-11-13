Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Cebelitarık maçının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu

Türkiye Cebelitarık maçının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası elemeleri 9. maçında sahasında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-0 kazanan Milli Takım'da Merih Demiral mücadenin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:22
Türkiye Cebelitarık maçının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu

A Milli Takımımızın savunma oyuncusu Merih Demiral, 6-0 kazandığımız ve bir gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na gideceğimizi söyleyen Merih, "Son 90 dakikaya beraber gidiyoruz. Çok mutluyuz. İlk golümü attım. Norveç de berabere kaldı. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Rakibin 10 kişi kalmasının takımı rahatlattığını söyleyen Demiral, "Aklımız goldeydi. İlk dakikalar öyle geçti. Rakip 10 kişi kalınca daha çok rahatladık." dedi.

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