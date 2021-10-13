Hakkı Yalçın'dan Letonya Türkiye maçı sonrası flaş sözler: Takımın içinde gruplaşmalar var

Letonya karşısında gördük ki eğer açmasını bilmiyorsan kapılar duvar olur ama mucizeler de bazen son saniyede gelir. O penaltı golünü işaret olarak görenler var.

İnsanların kalbinden akan hayaldir umut ve o umudu canlı tutmanın bir anlamı var.

Ve görünen o ki Dünya Kupası finallerine katılmamız için çok daha büyük bir mucizeye ihtiyacımız var.

Ama mucizeleri harekete geçiren alın teri ve formaya saygıdır.