Hakkı Yalçın'dan Letonya Türkiye maçı sonrası flaş sözler: Takımın içinde gruplaşmalar var

O maçların sorgulanması gerekiyor.
Yarın değil hemen şimdi.
O maçlarda milli formayı giyen beylerin ayaklarında altın pabuçlar vardı sanki.
"Biz galibiyetin ayağına gitmeyiz" Ama sahanın ortasında da ipuçları vardı da görmek istemedik!
"Bu takım sizlerle hiçbir yere gidemez!"
Çünkü takımın içinde gruplaşmalar var, isimlerini şimdilik yazmayacağım.
O grupta menajerlik şirketi olup futbolcuların aklını çelenler var.
O maçları yeniden gözlerimizin önüne getirdiğimizde Şenol Güneş'i imha etmek için çarpışan güçlerin olmadığını kimse söyleyemez.
Şimdi Letonya gibi biçare bir takıma son saniyede attığımız golün ardından zafer çığlıkları atacağımıza milli takım içindeki gerçeklerin röntgenini çekmek gerekiyor.
Daha önce yazmıştım; futbolumuzun tarihinde hiçbir teknik direktörün yapamadıklarını yapan Şenol Güneş imha edilecek teknik adamlar listesinde bir numaraydı.
Bir yenilgiyle ipi çekilen bir teknik direktör başka bir ülkede yok.
Bugün Dünya Kupası finallerinin hayalini hala yaşıyorsak bir yenilgiyle görevinden ayrılan adamı inkar etmeyelim.