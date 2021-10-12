Büyük baskı yedik

Letonya'nın hocası Dainis Kazakevics, Türkiye karşısında direnemediklerini söyledi. Son dakikalarda büyük baskı yediklerini söyleyen Kazakevics, "Çok üzgünüz. Puan almak isterdik. Son dakikalarda büyük bir baskı yedik. Maç berabere bitecekken talihsiz bir penaltı yedik" dedi.
Letonya'nın hocası Dainis Kazakevics, Türkiye karşısında direnemediklerini söyledi. Son dakikalarda büyük baskı yediklerini söyleyen Kazakevics, "Çok üzgünüz. Puan almak isterdik. Son dakikalarda büyük bir baskı yedik. Maç berabere bitecekken talihsiz bir penaltı yedik" dedi.