Haberler A Milli Futbol Takımı Büyük baskı yedik

Büyük baskı yedik

Letonya'nın hocası Dainis Kazakevics, Türkiye karşısında direnemediklerini söyledi. Son dakikalarda büyük baskı yediklerini söyleyen Kazakevics, "Çok üzgünüz. Puan almak isterdik. Son dakikalarda büyük bir baskı yedik. Maç berabere bitecekken talihsiz bir penaltı yedik" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Büyük baskı yedik
Letonya'nın hocası Dainis Kazakevics, Türkiye karşısında direnemediklerini söyledi. Son dakikalarda büyük baskı yediklerini söyleyen Kazakevics, "Çok üzgünüz. Puan almak isterdik. Son dakikalarda büyük bir baskı yedik. Maç berabere bitecekken talihsiz bir penaltı yedik" dedi.
SON DAKİKA