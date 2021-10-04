Haberler A Milli Futbol Takımı SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı!

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı!

Son dakika spor haberi... A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı başladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 15:50
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

A Milli Takım ile Norveç arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

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