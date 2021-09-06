Son dakika spor haberleri: Şimdi sıra Hollanda'da! A Milli Takım'ın en kritik sınavı

Ay-yıldızlılar, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilmek için yolu yarıladı. Önceki gece Cebelitarık'ı ilk yarıda çok zorlandığımız maçta 3-0 mağlup ederek 5 karşılaşma sonunda 11 puana ulaşarak liderliğimizi sürdürdük. Millilerin kalan 5 maçından 3'ü deplasmanda. En zoruna da Salı günü Johan Cruyff Stadı'nda Hollanda'ya karşı çıkacağız. 2 farklı öne geçtiğimiz Letonya ve Karadağ maçlarındaki beraberlikler ve Cebelitarık karşısında ilk yarıdaki olumsuz futbol konsantrasyon eksikliğine bağlandı.

1 PUAN BİLE AVANTAJ OLUR

Teknik direktör Şenol Güneş, Hollanda maçında geride kalan bu 3 karşılaşmadaki hataları tekrarlamayacaklarını söyledi. Usta hoca "Cebelitarık'ın suni çim sahası bizi zorladı. Hollanda maçı farklı olacak. Bir kere saha zemini iyi olacak. Rakip de güçlü. Bunun da konsantrasyonumuzu yukarı çekeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı planlarını her zaman olduğu gibi 3 puan için yapacaklarını ancak alacakları bir beraberliğin de grupta kalan maçlar öncesinde avantaj olduğunu kaydetti.

İTALYAN ORSATO YÖNETECEK

A Milli Takımımızın Hollanda ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Önemli karşılaşmaya İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato atandı. Yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandor Giallatini yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Daniele Doveri olacak. VAR başında ise Maurizio Mariani oturacak.

CENGİZ ÜNDER 11'E DÖNÜYOR

Şenol Güneş, Cebelitarık mücadelesinde Cengiz Ünder'e şans tanımamıştı. Rotasyona giren başarılı oyuncu, Hollanda'ya karşı yine sahada olacak. Marsilya formasıyla sezona flaş bir giriş yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Milli Takım'ın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede de 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Güneş ona çok güveniyor.

AY-YILDIZLILAR AMSTERDAM'DA

Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Takımımız dün İspanya'nın Malaga şehrinden hareket ederek Hollanda'ya uçtu. Türkiye bugün Amsterdam'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son idmanını gerçekleştirecek. Ardından da Salı günü grupta büyük önem taşıyan Hollanda sınavına çıkacak.