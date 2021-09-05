Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan A Milli Takım sözleri! "Şenol Güneş doğruyu yaptı"

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Cebelitarık - Türkiye maçını değerlendirdi.

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Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile başladık. İş bitti dedik, ardından Letonya ve Karadağ'a hem de İstanbul'da puan vererek işimizi zora soktuk. Cebelitarık Avrupa'nın en kötü takımı. TFF 1.Lig'de düşmemeye oynarlar. Ve Şenol Güneş haklı olarak da üç gün sonra oynayacağı Hollanda maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile oyuna başladı. İlk devre zor geçti. Gol atamadık. Aslında daha maçın başında kazandığımız penaltıyı kullanabilsek, Enes golü yapsa maç hiç sıkıntıya girmezdi. İlk yarıda şut çekemedik, sıfıra az indik. Kapalı savunmaları açabilecek, dar alan oyuncularımız olmayınca da epey zorlandık. Şenol Güneş ikinci yarıya Halil, Kenan ve Hakan'ı sokarak işi bitirdi. Halil Dervişoğlu, Hakan'ın yardımı ile aldığı pası sol üste vurup, kilidi açtı. Aslında Cebelitarık ikinci yarıya iyi başlamış ve hatta bir topu da direkten dönmüştü. Ardından Hakan Çalhanoğlu adına yakışır, güzel bir gol attı. Hakan Çalhanoğlu demek, bir çok pozitif özelliğinin yanında, uzaktan iyi şut demek. Ve gol de böyle bir şutla geldi. Zaten bu golle maç bitti. Kenan Karaman çok kaçırdı ama o da attı. Bu grupta Cebelitarık'ı her takım yener. Asıl önemlisi salı akşamı oynayacağımız Hollanda maçı. Birçok kişi Şenol Güneş'i rotasyondan dolayı eleştirebilir ama bence doğru yaptı. Önemli silahlarımız Cengiz oynamadı, dinlendi. Burak Yılmaz cezalı olması nedeniyle dinlendi. Hakan Çalhanoğlu sadece 45 dakika oynadı. Dolayısıyla grupta durumumuzu belirleyecek olan Hollanda maçına kilit oyuncularımız açısından diri çıkacağız. Orada alacağımız bir puan belki de Dünya Kupası vizesi demek.