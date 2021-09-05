Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Cebelitarık - Türkiye maçını değerlendirdi!

İkinci yarı özellikle Hakan'la Halil'in oyuna girmesi oyun hareketliliğimizi ve oyun anlayışımızı değiştirdi.

Derin orta saha görevini en iyi şekilde sahaya yansıtan Hakan'ın farkıyla maçı kazanmasını bildik. İlk yarı çözemediğimiz rakibe karşı ikinci yarı yapılan Halil- Hakan değişikliği yalnız skora katkı vermedi. Diğer oyuncuların da oyuna girmesini sağladığı gibi hareketlilik ve isteklerini de daha üst seviyelere çekti.

Milli Takım hangi takımla oynuyorsa saha içi planlama, kurgulama, hücum setlerini belirlemeli. İlk 11'ini buna uygun şekilde gerçekleştirmeli. Yani rakip analizi, oyuncu profillerine bakılarak kendi kurgularımızı, oyun şekli ve stratejimizi buna göre doğru şekilde seçmeliyiz.

Hollanda maçı bizim için önemli olduğu kadar için onlar için de önemli. Bence en son Karadağ maçı olmak üzere daha önceki dönemlerden de neleri eksik yaptıysak derslerini iyi çıkartmalıyız. Çok başarılı, farklı oyun oynayacağımız ve iyi mücadele edeceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. Bu tip maçlara konsantrasyonu iyi olan milli takıma sahibiz. Gelecek maçlarda 'beyaz bir sayfa' açmamız için mutlaka Hollanda karşısından sahadan mağlup olmadan ayrılmalıyız. İstediği zaman bu performansı ortaya koyacak potansiyeli yüksek bir milli takımımız var.