Şenol Güneş Cebelitarık Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

2022 Dünya Kupası Avrupla Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 4. maçların geride kaldığı grupta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle lider konumda bulunuyor.

5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak olan millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi

İşte Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar;

Hızlı başladık, iki favoriden 6 puan aldık, favori görünmeyen diğer iki takıma 4 puan kaybettik. Oyun olarak beraberliği hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özellikle son maçta pozisyon yokken yediğimiz bir gol var, bize şok etkisi oldu.

Eleştirileri dikkate alarak son 15-20 dakikayı izledim, tekrar izleyip eleştiriyorlarsa bilmiyorum. Skor üzerinden yapıyorlarsa, ben kazanınca da övgü beklemiyorum. Futbolun bu tarafı da var, bazen oyunun karşılığını alamazsınız.

Milli Takım'da tartışmayı doğru bulurum, saygısızlığı doğru bulmam. İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin takımı. Makul olmak, doğru yol göstermek lazım. Üzülme zamanı değil, işimizi yapma zamanı. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı.

Kendimi savunmak istemiyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz, yapmadığımız zaman görüyorsunuz, eleştiriyorsunuz, buna saygı duyarım, ben de işimi yapacağım.

Ozan Tufan gece gelebilir, yarın da gelebilir. İşlemleri daha bitmedi. Hem transfer ayağı hem de pandemi nedeniyle hem de İngiltere ile vize problemi olduğu için oyuncuların böyle dağınık bir şekilde gelmesiyle ilgili bir problem oldu.