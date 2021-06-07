Son dakika spor haberi: Usta yazardan A Milli Takım analizi! "EURO 2020'de yarı final oynar"

Avrupa Şampiyonası'nda zor gol yiyen ama atarken de zorlanan bir Milli Takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Belki de en kolay gollerimizi en güçlü rakipler karşısında atacağız çünkü en öndeki oyuncularımız set oyunundan çok kontratak futboluna yatkınlar… Evet açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi İtalya karşısına çıkacağız ve bu hiç kolay bir maç olmayacak. İtalyanlar her şeyden önce bizim gibi iyi bir savunmaya sahipler. Immobile, Insigne gibi iki baş belasına sahip İtalyanlar Belotti, Jorginho, Barella gibi yıldızların da üstün performansıyla grupta oynadıkları tüm maçları kazandılar. Böyle bir rakip karşısında iyi başlamak, en azından bir beraberlik almak çok önemlidir… Bunu yapabilecek gücümüz de var.