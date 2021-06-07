Son dakika spor haberi: Usta yazardan A Milli Takım analizi! "EURO 2020'de yarı final oynar"

KALE EMİN ELLERDE
Elbette sadece teknik adamla bir yere varılamaz, çok daha fazlası gerekir ki, o konuda da hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Kaleden başlayalım… Uğurcan Çakır şu anda Avrupa'nın en iyileri arasında… Boyu, posu, kalede duruşu, yan toplardaki cesareti, birebirlerdeki soğukkanlılığı, ayağını yeterli derecede kullanması onun için büyük avantaj. Turnuvanın ardından büyük bir sıçrama yapması büyük ihtimaldir. Arkasındaki Altay ve Mert Günok da gerektiğinde aynı görevi başarıyla yapacaklardır. Yani kale sağlamdır.
Çağlar, Merih, Zeki ve Umut Meraş başta savunmamız son derece yetenekli oyunculardan kurulu. Akan oyunda gol yememiz tesadüf olur. Duran toplar konusunda biraz daha dikkat etmemiz halinde turnuvanın en az gol yiyen takımlarından biri olabiliriz. Saydığım isimlerin ardında, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Rıdvan Yılmaz da görev verildiğinde sisteme aynen uyum sağlayabilecek kapasitedeler.
Geldik orta sahaya… Koşan oyuncular, en az yapan oyuncular kadar önemlidir Şenol hocanın sisteminde… Rakibe göre orta sahamızda bazen bozan, bazen yapan oyuncular ağırlıkla olacaktır. Bu tercihler topa sahip olma oranımızı değiştirecek olsa bile Şenol hocanın kafasındaki oyunun sahaya tam olarak yansımasını da sağlayacaktır. Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu orta sahamızın dinamoları.