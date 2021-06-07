"Bizim çocuklar iyi işler yapacak"

Almanya'da dün basının karşısına çıkan futbolcumuz Uğurcan Çakır'dı. A Milli Takım'ın kalecisi, Türkiye'ye önemli mesajlar yolladı. İşte 25 yaşındaki file bekçisinin öne çıkar sözleri: "Çok güzel bir kamp ortamı var. Herkes birbirini seviyor. Herkes, herkesin masasına gidip oturup, konuşabiliyor. Bu ayrı bir durum. Dünya Kupası Elemeleri'nde de saha dışındaki birlikteliğin sahaya nasıl yansıdığını göstermiştik. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da hedefimize ulaşırız. İtalya ekol takım, turnuvanın da favorilerinden. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum."



AYRI BİR GURUR

"Altay, geçtiğimiz günlerde çok güzel kelimeler kullandı. Burası Milli Takım ve burada kimin oynadığının önemi yok. Bu şanlı forma üzerinizde olduğunda ayrı bir gurur yaşıyoruz. Oynamayan da birbirine destek verir. Takımın başarısı önemli. Kişisel hedeflerim takımın başarısının önüne geçmiyor. Bu bizim milli takımımız. 2008'de Nihat abinin golünü izledikçe tüylerim diken diken oluyor. Bize inansınlar, güvensinler. Ay-yıldılı bayrak her şeyin üstünde. Duaları bizimle olsun. Onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Bizim çocuklar iyi şeyler yapacak. Hayallerimize ulaşacağız."



'BURAK YILMAZ EFSANEMİZ'

Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz için de şunları söyledi: "Bizim çocukluğumuzun efsanelerinden. Trabzon'da yaşattıklarınu unutamam. O zaman tribün tarafındaydık, şimdi sahadayım. Trabzon'da Burak abiyle çalışma fırsatı da buldum, bize ışık tutan bir oyuncu. Saha içi ve dışı lider özellikleri olan biri. 35 yaşında Fransa'da yaptıkları da ortada."



'HİSLERIME GÜVENIYORUM'

İtalya'nın golcüleriyle ilgili kendisine verilen bilgilerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Uğurcan, "En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Kaleci hocamız bize analizleri yolluyor. Penaltıları hangi köşeye attıklarına kadar biliyoruz. Ancak benim sahada hislerime güvenmeyi tercih ettiğim anlar da oluyor" dedi.



GOL DE KURTARIR TER DE SİLERLER!

Milli Takım'ın 3 kalecisi Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır, performanslarıyla EURO 2020 öncesi güven veriyor. 3 file bekçisi, idmanlarda kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ın yönetiminde sıkı çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Altay'ın, "Oynamadığımız zaman arkadaşımızın terini sileriz" sözleri çok konuşulurken, ay-yıldızlı ekibimizdeki birliktelik de sahaya yansıyor.