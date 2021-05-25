A Milli Futbol Takımı Azerbaycan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milliler, kamptaki 7'nci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un olduğu kırmızı takım kazandı. Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.
A Milliler, 26 Mayıs Çarşamba aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.