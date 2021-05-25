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A Milli Futbol Takımı Azerbaycan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 21:44
A Milli Futbol Takımı Azerbaycan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milliler, kamptaki 7'nci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı , , , Umut Meraş, ve 'un olduğu kırmızı takım kazandı. , Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.

A Milliler, 26 Mayıs Çarşamba aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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