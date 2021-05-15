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İşte bizim çocuklar

, EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı. ’daki hazırlık kampında ilk etapta 30 futbolcu yer alacak. 1 Haziran’da ise bu sayı 26’ya düşecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
İşte bizim çocuklar

Teknik Direktörü , (EURO 2020) öncesi 'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu duyurdu. Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğini belirtti. Antalya'da 27 Mayıs ve 31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Şenol Güneş, 3 Haziran'da 'da bir özel müsabaka daha oynayacaklarını kaydetti. Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden Güneş, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık olması durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

ÜÇ İSİM İLK KEZ

Şenol Güneş, aday kadrosunda üç futbolcuya ilk kez şans verdi. 'da forma giyen ile ve Beşiktaş'ın genç sol beki ilk kez milli formaya davet aldı.

YAŞ ORTALAMASI 25.1 OLDU

A Milli Takım'ın 30 kişilik aday kadrosunda yaş ortalaması 25.1'i gördü. Takımın en tecrübeli futbolcusu 'de top koşturan 35 yaşındaki oldu. Ekibin en genç ismi ise Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz.

ALİ ŞAŞAL'I ARADIM - LEVENT TÜZEMEN - MİNİ YORUM

göreve geldikten sonra birlikte çalıştığı ve 'de yakından tanıdığı isimleri kadroya alarak doğruyu yaptı. Genç yetenekli ve geleceğe dönük bir milli takıma sahibiz. Kaleci konusunda soru işaretlerim var. Mert uzun süredir oynamıyor. Bileği kırılan Altay'ın da riski var. Ben Şenol Hoca'nın yerinde olsaydım uzun süredir yenilmeyen Sivasspor'dan kaleci Ali Şaşal'ı milli takıma çağırırdım.

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