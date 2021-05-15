İşte bizim çocuklar

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu duyurdu. Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğini belirtti. Antalya'da 27 Mayıs ve 31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Şenol Güneş, 3 Haziran'da Almanya'da bir özel müsabaka daha oynayacaklarını kaydetti. Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden Güneş, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık olması durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.
ÜÇ İSİM İLK KEZ
Şenol Güneş, A Milli Takım aday kadrosunda üç futbolcuya ilk kez şans verdi. Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu ile Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz ilk kez milli formaya davet aldı.
YAŞ ORTALAMASI 25.1 OLDU
A Milli Takım'ın 30 kişilik aday kadrosunda yaş ortalaması 25.1'i gördü. Takımın en tecrübeli futbolcusu Lille'de top koşturan 35 yaşındaki Burak Yılmaz oldu. Ekibin en genç ismi ise Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz.
ALİ ŞAŞAL'I ARADIM - LEVENT TÜZEMEN - MİNİ YORUM
Şenol Hoca göreve geldikten sonra birlikte çalıştığı ve Süper Lig'de yakından tanıdığı isimleri kadroya alarak doğruyu yaptı. Genç yetenekli ve geleceğe dönük bir milli takıma sahibiz. Kaleci konusunda soru işaretlerim var. Mert uzun süredir oynamıyor. Bileği kırılan Altay'ın da riski var. Ben Şenol Hoca'nın yerinde olsaydım uzun süredir yenilmeyen Sivasspor'dan kaleci Ali Şaşal'ı milli takıma çağırırdım.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu duyurdu. Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğini belirtti. Antalya'da 27 Mayıs ve 31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Şenol Güneş, 3 Haziran'da Almanya'da bir özel müsabaka daha oynayacaklarını kaydetti. Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden Güneş, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık olması durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.