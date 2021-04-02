Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: TFF'den prim açıklaması!

Son dakika spor haberleri: TFF'den prim açıklaması!

Son dakika haberi: TFF, futbolcularının ve maçlarının ardından aldıkları iddia edilen prim rakamlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Şu anda Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:54 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:59
Son dakika spor haberleri: TFF'den prim açıklaması!

Türkiye (TFF), futbolcularının ve maçlarından sonra aldıkları iddia edilen prim rakamlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu haberlerde; futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir.

Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir.

Büyük mücadele sonucunda EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan ve 'ne iyi bir başlangıç yaparak grubunda ilk 3 maçı lider tamamlayan takımımızı doğru olmayan haberlerle gündeme getirmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, Ay Yıldız'ın kutsallığı ile de bağdaşmamaktadır.

Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, 'nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, 'ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır.

Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan ""a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla.

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