Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten prim açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü Şenol 'ten prim açıklaması!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ve 'i mağlup eden 'mızda futbolculara prim verildiği iddia edilmişti. Teknik direktör Şenol yaptığı açıklamada, para konusunun gündemlerine gelmediğini belirtti ve, "Biz gruptan çıkarsak bu takım bir para alır. Kararını başkan verir. " dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 16:24
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten prim açıklaması!

Teknik Direktörü Şenol , prim konusuna açıklık getirdi. Futbolcuların ve maçlarından galibiyetle ayrılmasının ardından takıma 3.7 milyon euro verildiği iddiasını cevaplayan Güneş, gündemlerine para konusunun gelmediğini belirtti.

Medya mensuplarıyla zoom üzerinden bir basın toplantısı yapan Güneş, 'a prim dağıtıldığı iddiasıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Öyle bir konudan benim haberim yok." dedi.


"PRİM KARARINI BAŞKAN VERİR"
Kimseden beklentileri olmadığını ifade eden Güneş, "Kimseden beklentimiz yok. Daha bir konuşma yapmadık. Biz gruptan çıkarsak bu takım bir para alır. Kararını başkan verir. " dedi.

Milli takımın elde ettiği gelirlerle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "A Milli Takım, 'na giderek 9 milyon 250 bin euro kazandı. 3 ana 5 sponsordan da 30 milyon euro gelir elde edildi" dedi.

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