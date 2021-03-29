‘Türkiye Ligi çok daha iyi’

G.Saray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, ülkesinin A Milli Takım ile oynadığı maç öncesi, "Bence Türkler, Haaland'dan korkuyor" dediği iddia edilmişti. Ay-yıldızlıların 3-0 galibiyetiyle biten maçın ardından Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, bir paylaşımda bulundu. Haugen, "Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, Norveç'in en iyi futbolcusu (Avrupa'da herkes onu konuşuyor) ve bu futbolcuya karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçliler'in düşündüğünden çok daha iyi durumda."