Haberler A Milli Futbol Takımı ‘Türkiye Ligi çok daha iyi’

çok daha iyi’

'ın Norveçli yıldızı , ülkesinin ile oynadığı maç öncesi, "Bence Türkler, Haaland'dan korkuyor" dediği iddia edilmişti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
‘Türkiye Ligi çok daha iyi’
'ın Norveçli yıldızı , ülkesinin ile oynadığı maç öncesi, "Bence Türkler, Haaland'dan korkuyor" dediği iddia edilmişti. Ay-yıldızlıların 3-0 galibiyetiyle biten maçın ardından Linnes'in eşi , bir paylaşımda bulundu. Haugen, "Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, 'in en iyi futbolcusu ('da herkes onu konuşuyor) ve bu futbolcuya karşı savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: , Norveçliler'in düşündüğünden çok daha iyi durumda."
SON DAKİKA