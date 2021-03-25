Ne de olsa Kral!

Lille formasıyla Fransa'da adından söz ettiren Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla da öne çıkmayı başardı. 2022 Dünya Kupası'na giden yolda ilk sınavını dün Hollanda karşısında veren Türkiye'nin yıldızlaşan ismi tartışmasız Burak'tı. 35 yaşındaki futbolcu, 15. dakikada ceza sahasının dışından düzgün bir vuruşla ekibimizi öne geçirirken, 34'te de penaltıdan Hollanda kalecisi Tim Krul'u avladı. Hollanda zaferinde başrolü oynayan Burak Yılmaz, 81'de de frikikten müthiş bir gole imza attı.

BURAK DÖRT KÖŞE!

İsabetli iki şutunda da golü bulan milli futbolcu, sahada kaldığı süre içinde yüzde 70 pas isabetiyle oynadı. Sahada basmadık yer bırakmayan Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra arkadaşlarına da pozisyonlar hazırladı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sonunda da bir hayli mutluydu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Burak, "İnanıyorum ki, Norveç ve Letonya karşısında da galibiyet serimiz sürecek. Finallerde olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

BİR RONALDO BİR DE BURAK

Hollanda ağlarını bir maçta birden fazla havalandıran Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo ile birlikte bunu başaran iki futbolcudan biri oldu. 2000 senesinden sonra Portakallar'a karşı aynı maçta iki gol atan Ronaldo'dan sonra Burak Yılmaz, Portekizli yıldızı da geride bıraktı, 3 gol birden attı. Milli formayla 27 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz'ın önceki maçlarda ceza sahası dışından golü yoktu. Yıldız futbolcu, dün 2 kez uzaktan kaleciyi avladı.