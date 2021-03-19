Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Şenol Güneş kadroda Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Göztepe'den Halil Akbunar'a ilk kez yer verdi.
İşte o isimler...
KALECİLER
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Gökhan Akkan
DEFANS
Zeki Çelik
Nazım Sangare
Merih Demiral
Ozan Kabak
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin
ORTA SAHA
Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç
FORVET
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Kenan Karaman
Cenk Tosun