Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Son dakika haberi: 'nın aday kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan 'nın aday kadrosu belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı 3 yeni ismi kadroya dahil etti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 14:44
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

'nın 'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. kadroda Galatasaray'ın orta saha oyuncusu , Fenerbahçeli ve 'den 'a ilk kez yer verdi.

İşte o isimler...

KALECİLER



Altay Bayındır

DEFANS





Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin

ORTA SAHA

Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç

FORVET

Burak Yılmaz
Enes Ünal
Kenan Karaman
Cenk Tosun

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