Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Fransa'dan şok karar! Milli oyuncular için yasak geldi

Son dakika spor haberi: Fransa'dan şok karar! Milli oyuncular için yasak geldi

Son dakika spor haberleri... Fransa'da, , ve takımlarında forma giyen Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini kabul etti. Kararın, Fransa'daki corona virüsü salgını önlemleri kapsamında alındığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 14:52
Son dakika spor haberi: Fransa'dan şok karar! Milli oyuncular için yasak geldi

Fransa , mart ayı sonunda oynanacak milli maçlarla ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre; ve ekipleri, AB dışından olan oyuncularını milli takıma göndermeme hakkına sahipler... Bu kararın, Fransa'da uygulanmakta olan corona virüsü salgını önlemleri neticesinde alındığı bildirildi.

Fransa'da, AB dışından gelenlerin bir hafta karantinada kaldığı hatırlatılırken, kulüplerin oyuncularını önemli karşılaşmalarda oynatamayacağı ifade edildi. Karar aynı zamanda Avrupa kıtası dışında oynanacak milli maçlar için de geçerli olacak.

Fransız basını kararın, 'de forma giyen , ve gibi milli oyuncuları da ilgilendirdiğini açıkladı. Aynı şekilde Lyon forması giyen Hollandalı yıldız 'ın da 'mızla 'da maç yapacağı için milli takıma gidemeyeceği bildirildi. forması giyen ve 'na davet alan ve Abdou Diallo'nun Paris'te kalacağı kaydedildi. Kıta dışında oynayacak Fransa Milli Takımı'nın ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç'te ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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