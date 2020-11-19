Karakter koyamadık

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını söylerken, istediklerini futbolu gösteremediklerini kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlginç oldu. Rakipten rövanş almak istedik, şansımızı da kovalamak istedik. Kazanma duygusuyla sahaya çıktık ama iyi başlamadık. Rusya'nın da mağlubiyetinden sonra daha hücum ağırlıklı bir oynamak istedik ama rakip kapanınca, açamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi" şeklinde konuştu.

0-0'A RAZIYDI

Macaristan'ı yenecek güçlerinin olduğunu savunan Güneş, rakibin 0-0'a razı olmasına rağmen maçı kazandığını belirtti. Rusya maçındaki görüntünün devam ettiğini kaydeden Şenol Hoca, "Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz bulamadık" dedi.

10. KEZ YENİLDİ

Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında Milli Takım'ın başında 50. resmi maçına çıktı. 28 galibiyet, 12 beraberlik gören Güneş, dün 10. yenilgisini yaşadı.