Haberler A Milli Futbol Takımı Karakter koyamadık

Karakter koyamadık

A Milli Güneş, mağlubiyetinin ardından, "Rakipten rövanşı almaya gelmiştik. Kazanma duygusuyla çıktık ama iyi başlayamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Macaristan hep kapandı.” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:35 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Karakter koyamadık

Milli Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını söylerken, istediklerini futbolu gösteremediklerini kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlginç oldu. Rakipten rövanş almak istedik, şansımızı da kovalamak istedik. Kazanma duygusuyla sahaya çıktık ama iyi başlamadık. 'nın da mağlubiyetinden sonra daha hücum ağırlıklı bir oynamak istedik ama rakip kapanınca, açamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi" şeklinde konuştu.

0-0'A RAZIYDI
'ı yenecek güçlerinin olduğunu savunan Güneş, rakibin 0-0'a razı olmasına rağmen maçı kazandığını belirtti. Rusya maçındaki görüntünün devam ettiğini kaydeden Şenol Hoca, "Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz bulamadık" dedi.

10. KEZ YENİLDİ
, Macaristan karşısında 'ın başında 50. resmi maçına çıktı. 28 galibiyet, 12 beraberlik gören Güneş, dün 10. yenilgisini yaşadı.

BİZE ULAŞIN