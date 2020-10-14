Şenol Güneş: 5 yıla damga vuracağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1 ay öncesine göre form durumlarının daha iyi olduğunu söylerken, mart ayındaki maçların önemli olduğunu kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hava ve ambiyans olarak iyiyiz. Macaristan'a kaybettiğimiz maç gruptaki durumumuzu çok etkiledi. Biz artılarımıza bakacağız, yeni oyuncularımıza bakacağız. Umut verdiğimizi düşünüyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılacak. 2022 Dünya Kupası'na gitmesini de umut ediyoruz. Sonrasında bu takım, önümüzdeki 5 yıla damga vuracaktır" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ DOĞRUYSA DİNLERİZ

Milli takımda oyuncu tercihlerinin eleştirilmesini değerlendiren Güneş, "Biz herkesi dinliyoruz; görüyoruz... Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız" diye cevap verdi. Uluslar Ligi'nin hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırdığını kaydeden başarılı hoca, "Ciddiyet açısından önemli bir organizasyon. Sık sık maç yapmak futbolcuların kaldırabileceği bir yük değil. Ben 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Merih uzun aylar sonra ilk defa üst üste 2 maç oynadı, nazar olmasın Uzun ve planlanmış bir yolumuz var. Kamplarımızda gelecek ile ilgili planlarımızı da oyuncularla paylaşıyoruz" diye konuştu.

ALMANYA GİBİ OLMALIYIZ

Şenol Hoca, dünya devi ekiplerin seviyesine erişmek istediklerini kaydederken, "Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturttu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışkın. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz" dedi.