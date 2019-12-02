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02 Aralık 2019, Pazartesi
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: Hayalim 'nda maça çıkmaktı

Kaan Ayhan: Hayalim Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmaktı

ekiplerinden 'ta forma giyen milli oyuncu , A 'ın 2020 'ndaki grubunu değerlendirirken, "Hem açılış maçını bizim oynayacak olmamıza hem de maçın 'nda olmasına çok sevindim. Çocukluğumdan beri Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübü'nde forma giyen milli oyuncular ve , EURO 2020 kura çekimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. A 'ın 2020 A Grubu'ndaki rakipleri , ve Galler'i değerlendiren defans oyuncusu Kaan Ayhan, "Grupta enteresan eşleşmeler oldu. Her takım birbirini yenebilecek güçte. 'nın olmasını çok istedim ama olmadı. Artık grup sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başarabiliriz" dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM ROMA..."

Şampiyonanın açılış maçında ay-yıldızlıların İtalya ile karşılaşacak olmasıyla ilgili ise 25 yaşındaki Kaan Ayhan şunları söyledi:

Hem açılış maçını bizim oynayacak olmamıza hem de maçın 'nda olmasına çok sevindim. Çocukluğumdan beri Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum. Umarım elemelerde olduğu gibi, şampiyonada da başarılı sonuçlar elde ederiz.

"GRUPTAN ÇIKARIZ"

Zatürre olduğu için son iki milli maçta kadroda yer alamayan ay-yıldızlıların 25 yaşındaki forveti Kenan Karaman ise şampiyonada 'nin grubunu ve şansını şöyle değerlendirdi:

Grup iyi bir grup, çok daha güçlü ekipler çıkabilirdi. Ayrıca açılış maçını bizim oynayacak olmamız da önemli. İnşallah milli takımımız için iyi bir turnuva olur. Öncelikle gruptan çıkacak sonuçları elde etmeliyiz. Milli takım ekibine inanıyorum. Hocamız çok iyi, takımı iyi bir şekilde turnuvaya hazırlayacağını düşünüyorum. Gruptan rahat bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum.

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 11:51
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