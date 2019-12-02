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Milli futbolcunun menajeri konuştu: F.Bahçe ve Beşiktaş istedi!
Milli futbolcunun menajeri konuştu: F.Bahçe ve Beşiktaş istedi!
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, İtalyan basınına Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:59
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Sassuolo'nun Juventus'la oynadığı mücadele öncesi İtalyan basınından Juve News'a konuşan menajer Hagmayr, genç yıldızı geçtiğimiz yaz birçok kulübün istediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
Geçtiğimiz yaz Mert Müldür ile ilgilenen birçok takım vardı. Bunlardan bazıları Werder Bremen, Udinese, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tı...
Oyuncunun şu an tek amacı, Sassuolo'da önemli bir futbolcu haline gelmek ve İtalyan futbolunda hatırı sayılır bir yer edinmek.
Milli yıldızın idolünü de açıklanayan menajer Hagmayr, "Mert'in idolü şüphesiz Cristiano Ronaldo. Onunla da maçta karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı.