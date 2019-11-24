Orkun evini seçti

Gurbetçi yıldızlar milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmaya devam ediyor. Schalke'li Ahmed Kutucu'nun ardından Hollanda ekibi Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü de ay-yıldızlı formayı seçti. Sezon başında adı Türk takımlarıyla anılan 18 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre daha rahat oynama fırsatı bulabilirim" dedi.

ZOR BİR KARARDI

Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptığını hatırlatan Orkun, tercih sürecini şu ifadelerle açıkladı: "Ailem de Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım." Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan genç yetenek, bu maçlarda 5 kez ağları sarstı. Orkun, Ümit Milli Takım seviyesinde ise 2 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.