Orkun evini seçti
A Milli Takım tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanan Feyenoord’un 18 yaşındaki yeteneği Orkun Kökçü, “Türkiye’de kendimi evimde hissediyorum” sözlerini sarf etti.
Gurbetçi yıldızlar milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmaya devam ediyor. Schalke'li Ahmed Kutucu'nun ardından Hollanda ekibi Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü de ay-yıldızlı formayı seçti. Sezon başında adı Türk takımlarıyla anılan 18 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre daha rahat oynama fırsatı bulabilirim" dedi.
ZOR BİR KARARDI
Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptığını hatırlatan Orkun, tercih sürecini şu ifadelerle açıkladı: "Ailem de Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım." Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan genç yetenek, bu maçlarda 5 kez ağları sarstı. Orkun, Ümit Milli Takım seviyesinde ise 2 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Orkun evini seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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