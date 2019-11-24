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24 Kasım 2019, Pazar
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Orkun evini seçti

Orkun evini seçti

A tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanan Feyenoord’un 18 yaşındaki yeteneği , “’de kendimi evimde hissediyorum” sözlerini sarf etti.

Gurbetçi yıldızlar tercihini 'den yana kullanmaya devam ediyor. 'li Ahmed Kutucu'nun ardından ekibi Feyenoord forması giyen de ay-yıldızlı formayı seçti. Sezon başında adı Türk takımlarıyla anılan 18 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre daha rahat oynama fırsatı bulabilirim" dedi.

ZOR BİR KARARDI

Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptığını hatırlatan Orkun, tercih sürecini şu ifadelerle açıkladı: "Ailem de Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım." Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan genç yetenek, bu maçlarda 5 kez ağları sarstı. Orkun, Ümit Milli Takım seviyesinde ise 2 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

  1. 24.11.2019
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