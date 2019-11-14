A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyet ile ayrılması halinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek ve son maçında grup lideri olmak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu maç öncesi kafasındaki ilk 11'i de belirledi. Öte yandan Milli maçı canlı izlemek isteyen futbol severler ''Türkiye İzlanda hangi kanalda'' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda veriliyor? İşte muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi yaşanan tüm gelişmeler!

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye- İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Palsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finbogason, Bödvarsson, Kolbeinn Sigthorsson

EKSİK OYUNCULARIMIZ...

Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giyemeyecekler. Kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

NOTLAR:

Lider bitirirsek birinci torbadayız

A Milli Takım grubunu lider olarak tamamladığı takdirde kura çekimine birinci torbadan katılma hakkını kazanacak. Bunun için öncelikli olarak en iyi 6 ülke arasında yer alması gerekiyor. 1. torbada yer alacak olan takımları elemelerdeki performansları belirliyor. Grup liderleri önce topladıkları puanlara, eşit ise genel gol averajına, o da aynı ise sırasıyla daha çok gol atan, deplasman golü ve fair play puanına bakılacak.

Birinciler ve ikinciler kendi içinde sıralanacağından ikili averaja değil genel averaja bakılacak. Gruplardaki takım sayıları eşit olmadığından 6'lı olan grupları sonuncu sırada tamamlayan takımlarla yapılan maçlar hesap edilmeyecek. Tüm bu olasılıklar ve oluşan duruma baktığımızda B, D, E ve G gruplarında muhtemelen liderler Türkiye'nin gerisinde kalabilir. A Milliler iki maçından galip ayrılması durumunda en iyi 6 ülkeden biri olma şansına fazlasıyla sahip.

Türkiye- İzlanda maçı tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

Milliler, perşembe günü EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda maçıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'na çıkacak - A Milli Takım, bu statta yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı. Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

Türk Telekom Stadı'nda 8. maç

Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

İlk maç Estonya

Türk Milli Takımı, bu statta özel maçta 10 Ağustos 2011'de Estonya'yı 3-0 mağlup etti, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan'ı 2-1, Azerbaycan'ı 1-0 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım 2011'de Hırvatistan'a karşı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım 2012'de özel maçta Danimarka ile karşılaştı. Aynı zamanda milli takımın tarihteki 500. maçı olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ BİLGİLER...

İzlanda ile oynadığı son üç maçı kaybeden Türkiye, tarihinde rakibine üst üste dört kez mağlup olmadı.

Türkiye'nin bugüne kadar İzlanda'yı konuk ettiği beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı (1B).

Türkiye, İzlanda ile oynadığı son altı maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayabildi (toplam 2 gol).

Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 10 maçın sadece birini kaybeden Türkiye (8G 1B), bu süreçte tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı (1-2).

İzlanda ile oynadığı son maçı 2-1 kaybeden Türkiye, Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı diğer dokuz karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol yedi.

2020 eleme grubunda oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden İzlanda (1G), daha önceki beş karşılaşmada tek yenilgi almıştı (4G).

İzlanda, 2020 eleme grubunda çıktığı son iki deplasman maçını dörder gol yiyerek kaybetti (2-4 vs Arnavutluk & 0-4 vs Fransa).

2020 elemelerinde en fazla kafa golü atan iki ülkeden biri olan Türkiye (8; İtalya ile birlikte), oynadığı son yedi grup maçında da kafayla gol bulmayı başardı.

Türkiye formasıyla çıktığı son üç 2020 eleme grubu maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Cenk Tosun (3 gol, 1 asist), toplamda altı maçta yedi gole katkı yaptı (5 gol, 2 asist).

Euro 2020 eleme gruplarında şu ana kadar Kaan Ayhan'dan (3) daha fazla gol atabilen sadece iki savunma oyuncusu var: Sergio Ramos ve Ioannis Kousoulos (dörder).