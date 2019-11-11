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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'ın doğum günü kutlandı

Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı

Milli futbolcu , 25. yaş gününü A 'ın İzlanda ve Andorra maçları için kamp hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla kutladı.

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu 'ın 25. , ay-yıldızlıların İzlanda ve Andorra karşılaşmaları için kamp yaptığı 'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı.

'nın Fortuna Düsseldorf kulübünde forma giyen başarılı futbolcu, doğum gününün çoğunlukla arasına denk geldiğini belirterek, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi.

Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Emre Belözoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.

  1. 11.11.2019
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