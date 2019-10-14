Gol sevincimizi vermediler!

A Milli Futbol Takımı'mız ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan milliler, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı.

İlk olarak karşılaşmanın 76. dakikasında Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde Olivier Giroud'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. Bu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Ay Yıldızlılar'ın Fransızlara cevabı ise gecikmedi. 81. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladık.

Golün ardından milli futbolcularımız Mehmetçik'e selam göndermeyi ihmal etmedi ve gol sevinci olarak asker selamı verdiler.

Fransız yayıncı kuruluşu ise A Milli Takımı'mızın Kaan Ayhan'ın golünün ardından 'asker selamı' sevincini göstermedi.

Hatırlanacağı üzere bu selam Avrupa'da gündem olmuş ve asker selamı Avrupa medyasında manipüle edici haberlere malzeme yapmışlardı.