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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Gol sevincimizi vermediler!

Gol sevincimizi vermediler!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A ilk maçta darmadağın ettiği  ile deplasmanda karşılaştı. 76'da Giroud'nun golüyle geriye düşen milliler 81. dakikada ile eşitliği yakaladıktan sonra Mehmetçik'i unutmadı ve verdi.Yayıncı kuruluş ise bu sevinci yayınlamadı.

A Milli Futbol Takımı'mız ilk maçta 2-0 mağlup ettiği ile deplasmanda karşılaştı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan milliler, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı.

İlk olarak karşılaşmanın 76. dakikasında Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde 'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. Bu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Ay Yıldızlılar'ın Fransızlara cevabı ise gecikmedi. 81. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladık.

İşte Fransız rejisinin sansürlediği asker selamımız!

Golün ardından milli futbolcularımız Mehmetçik'e selam göndermeyi ihmal etmedi ve gol sevinci olarak asker selamı verdiler.

Fransız yayıncı kuruluşu ise A Milli Takımı'mızın Kaan Ayhan'ın golünün ardından '' sevincini göstermedi.

Hatırlanacağı üzere bu selam Avrupa'da gündem olmuş ve asker selamı Avrupa medyasında manipüle edici haberlere malzeme yapmışlardı.

İşte Millilerimizin golü | İZLEYİN

  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 15.10.2019 01:02
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