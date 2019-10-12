'Kelimeler anlamsız'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, son dakikada gelen Arnavutluk galibiyetiyle Avrupa Şampiyonası yolunda çok değerli bir galibiyetin altına imza attıklarını söyledi. "Maça anlamsız bir şekilde stresli başladık" diyen Şenol Güneş, "Grupta Arnavutluk'un da iddiasının olması işimizi biraz zorlaştırdı. Özellikle ilk yarıda topa sert giren rakip karşısında fazla etkili olamadık. Merkezde ve kanatlarda istediklerimizi yapamadık" dedi. İkinci yarıda özellikle ilk 15 dakikada gol bulmak için iyi bir baskı kurduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu dakikalarda öne geçebilirdik. Ancak son vuruşlarda başarılı olamadık ve rakip oyunda dengeyi kurdu. Ancak bizim çocuklarımız bu hedefe fazlasıyla inandıklarını hem Andorra hem de Arnavutluk maçında gösterdi ve yine işi son dakikalar bıraktık. Artık yolumuz açık. Bu oyuncu grubu Fransa maçı öncesi bizi fazlasıyla umutlandırdı" diye konuştu.