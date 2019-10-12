Türkiye H Grubu'nda geçtiğimiz ay Andorra ile Vodafone Park'ta yaptığı maç ile bin 757 gün sonra İstanbul'a dönmüştü. Ay-yıldızlılar, bin 796 gün sonra ise Kadıköy Ülker Stadı'ndaki yerini aldı. Kritik maç öncesi her bir koltuk Türk bayraklarıyla donatıldı. Taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş'in uyarısını dikkate alarak milli maça milli formalarla geldi. Kulüp formalarını giyenler yok denecek kadar azdı.



ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Tribünleri maça bir saat kala dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, hem A Milli Takımı hem de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Mehmetçiklerimize büyük destek verdi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" gibi tezahüratlar yapan tribünler, askerlerimize tezahüratta bulundu. Milli marşımızı hep birlikte gür şekilde söylenmesi Kadıköy Stadı'nı inletirken, rakip futbolcuların yüzlerindeki şaşkınlık gözlendi. Taraftarlar, 90 dakika destek vererek takımını adeta 1 kişi fazla oynatmayı başardı.



ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDEYDİ

Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.