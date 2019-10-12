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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Vatan sana canım feda

A Milli Futbol Takımımızın Arnavtluk sınavında taraftarı önemli bir sınav verdi. Arnavutluk karşısında 45 bin kişi tribünleri doldurdu. Futbolcular sahada 12 kişiyle oynadı. Stadyumdan “” sesleri yükseldi.

H Grubu'nda geçtiğimiz ay Andorra ile Vodafone Park'ta yaptığı maç ile bin 757 gün sonra 'a dönmüştü. Ay-yıldızlılar, bin 796 gün sonra ise Ülker Stadı'ndaki yerini aldı. Kritik maç öncesi her bir koltuk Türk bayraklarıyla donatıldı. Taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş'in uyarısını dikkate alarak milli maça milli formalarla geldi. Kulüp formalarını giyenler yok denecek kadar azdı.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Tribünleri maça bir saat kala dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, hem A Milli Takımı hem de 'nı düzenleyen Mehmetçiklerimize büyük destek verdi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "" gibi tezahüratlar yapan tribünler, askerlerimize tezahüratta bulundu. Milli marşımızı hep birlikte gür şekilde söylenmesi Kadıköy Stadı'nı inletirken, rakip futbolcuların yüzlerindeki şaşkınlık gözlendi. Taraftarlar, 90 dakika destek vererek takımını adeta 1 kişi fazla oynatmayı başardı.

ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDEYDİ
Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak destek verdi. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.

  1. 12.10.2019
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