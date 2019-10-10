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10 Ekim 2019, Perşembe
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'den milli oyunculara sürpriz destek mesajı

Fenerbahçe'den milli oyunculara sürpriz destek mesajı

'de teknik heyet ve futbolcular, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve ile oynayacağı EURO 2020 eleme maçlarının aday kadrosunda yer alan sarı-lacivertli 3 futbolcu , ve 'ı arayarak milli takıma destek verdi. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu gelen telefon sonrası şaşkınlığını dile getirdi.

Millerin oynayacağı zorlu karşılaşmalar öncesinde Teknik Direktörü , Fenerbahçe teknik heyeti ve Yukatel Denizlispor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan milli takımdaki isimlere sürpriz bir destek mesajı geldi.

'nde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın önerisi üzerine tüm takım deneyimli hocanın etrafında bir araya gelip, Yanal'ın cep telefonuyla kaptan 'na görüntülü arama gerçekleştirdiler.

"BÖYLESİ İLK DEFA OLDU"

Gelen çağrının sonrasında şaşkınlığını gizlemeyen kaptan Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli diğer oyuncular ve 'ı da yanına çağırarak takımın güzel bu adımına karşılık, "Daha önce pek çok kez milli takıma davet edildim, sayısız başarı mesajları aldım ancak böylesi ilk defa oldu, çok şaşırdım. İyi ki varsınız, desteğinizi tüm takım ile de paylaşacağız. Cuma günü Saraçoğlu'nu dolduracak taraftarlarımızın gücüyle bu maçta kazanacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli diğer futbolcular Deniz Türüç ve Ozan Tufan ise aldıkları bu moral ve destek için, "Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Biz güzel bir takım olduk. Cuma günü için elimizden geleni yapacağız. Sonra da aranıza katılıp lige adapte olacağız" dedi ve Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren oyunculara ve teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkürlerini sundu.

  1. 10.10.2019
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