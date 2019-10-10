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10 Ekim 2019, Perşembe
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'ndan Mehmetçik'e destek

A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek

A Milli Futbol Takımımız Elemeleri kapsamında Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün sürdürdü. Antrenman esnasında Milliler, 'na katılan Mehmetçik'e destek vermeyi de unutmadı.

, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde saha içinde bir araya gelerek "Barış Pınarı Harekatı'nda Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartı açtı.

  1. 10.10.2019
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